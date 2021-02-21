Samsun virajı döndü

Ligin iki güçlü ekibi Samsunspor, deplasmanda takipçisi İstanbulspor'u 1-0 yenerek yarışta büyük avantaj yakaladı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:32Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Ligin iki güçlü ekibi Samsunspor, deplasmanda takipçisi İstanbulspor'u 1-0 yenerek yarışta büyük avantaj yakaladı. Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri 3 puan gerisindeki rakibi karşısında 13'üncü dakikada Guido Koçer'in attığı golle galibiyete ulaştı. Ligde çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet alan kırmızı- beyazlılar, rakibine 6 puan fark atıp rahatladı. İstanbulspor üst üste 3. yenilgisini aldı.