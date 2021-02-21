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Samsun virajı döndü

Ligin iki güçlü ekibi , deplasmanda takipçisi 'u 1-0 yenerek yarışta büyük avantaj yakaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Samsun virajı döndü
Ligin iki güçlü ekibi , deplasmanda takipçisi 'u 1-0 yenerek yarışta büyük avantaj yakaladı. 'ın öğrencileri 3 puan gerisindeki rakibi karşısında 13'üncü dakikada Guido Koçer'in attığı golle galibiyete ulaştı. Ligde çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet alan kırmızı- beyazlılar, rakibine 6 puan fark atıp rahatladı. İstanbulspor üst üste 3. yenilgisini aldı.
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