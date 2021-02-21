Giresun destanı

Spor Toto 1. Lig'de Giresunspor fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, son olarak evinde Ankaraspor'a da şans tanımadı. Karadeniz ekibine tek gollü galibiyeti getiren gol, 17'de karambolde topu önünde bulan Caner Hüseyin'in vuruşuyla geldi: 1-0. Ligde üst üste 11. kez sahadan galibiyetle ayrılan Çotanak, kalesinde yine gol görmedi. Giresunspor, böylece bu sezon toplamda 12. kez kalesini gole kapattı. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten yeşil-beyazlılar, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü. Ankaraspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.



'YOLUN SONU SÜPER LİG'

Giresun teknik direktörü Hakan Keleş, seriyi sürdükleri için mutlu olduğunu söyledi. Keleş, "Kazanma alışkanlığına devam etmemiz önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu yolun sonu Süper Lig" dedi.