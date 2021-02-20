Haberler TFF 1.Lig Osman Özköylü: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

Teknik Direktörü , kazandıkları maçıyla ilgili olarak, “Sonuna kadar yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:06
Osman Özköylü: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

, ligin 22. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü , "Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Bu statta ilk golü atan ve kazanan biz olacağız diye maçtan öncede söylemiştim. Tarihe de geçtik. çok güzel bir stadyum olmuş. Adana şehrine yakışır bir stat olmuş. Maça istediğimiz gibi başladık. Çok kısa sürede bunu gerçekleştirdik. Ondan sonraki süreçte galibiyeti koruma içgüdüsü takımı geriye çekti. Sonuna kadar yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.

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