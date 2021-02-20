Haberler TFF 1.Lig Giresunspor Ankaraspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında lider sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan ekibi önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Giresunspor'a 3 puanı getiren golü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:24
Giresunspor Ankaraspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lider , . Lig'in 22. haftasında düşme potasındaki 'u konuk etti. Giresunspor, karşılaşmanın 17. dakikasında ile bulduğu tek golle karşılaşmayı 1-0 galip tamamladı.

Son 10 maçını kazanarak müthiş bir seriye imza atan ve liderliği haftalardır elinde tutan Giresunspor, bu galibiyet ile birlikte puanını 50'ye yükseltti ve galibiyet serisini 11'e çıkardı.

Düşme hattında mücadelesini sürdüren Ankaraspor ise son 12 maçında 9. mağlubiyetini alırken, 13 puanla 17. sırada yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, 'a konuk olacak. Ankaraspor ise evinde 'u ağırlayacak.

SON DAKİKA