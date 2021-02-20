Destan yazdık

Yeni Adana Stadyumu, Adana Demirspor-Altay maçından önce düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adanaspor ve Adana Demirspor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önemin verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için başka arayışlara girdiler. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Sporda destan yazan bir ülke ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'7 GÜN 24 SAAT YAŞAYACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin en yeni, modern stadı oldu. İnşallah 7 gün 24 saat yaşayacak bu mekanın, iki güzide kulübe hayırlı olmasını diliyorum" dedi.