Haberler TFF 1.Lig Destan yazdık

Destan yazdık

Başkan , 'nın açılışında yaptığı konuşmada, “Ülkenin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Stadyum, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. Sporda destan yazan bir ülke çıktı” ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Destan yazdık

, - maçından önce düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı , " ve Adana Demirspor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önemin verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için başka arayışlara girdiler. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. 'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. Son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Sporda destan yazan bir ülke ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'7 GÜN 24 SAAT YAŞAYACAK'
Gençlik ve Spor Bakanı Dr., "Türkiye'nin en yeni, modern stadı oldu. İnşallah 7 gün 24 saat yaşayacak bu mekanın, iki güzide kulübe hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SON DAKİKA