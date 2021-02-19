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ilk kez 4'te 4 peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de , ve maçlarını kazanıp Play-Off hattına adını tekrar yazdıran , cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmanın peşinde koşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 11:35
Altınordu ilk kez 4'te 4 peşinde

Kırmızı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda ikinci defa 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Teknik Direktör çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Her maçın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz sistem takımıyız. Oyunumuzun üzerine koyup yolumuzda ilerliyoruz. maçına da en iyi şekilde hazırlandık. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Serimizin devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. 'da maçında sağ el bileğinde kırık tespit edilen stoper mücadelede forma giyemeyecek.

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