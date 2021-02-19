Altınordu ilk kez 4'te 4 peşinde

Kırmızı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda ikinci defa 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Her maçın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz sistem takımıyız. Oyunumuzun üzerine koyup yolumuzda ilerliyoruz. Adanaspor maçına da en iyi şekilde hazırlandık. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Serimizin devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. Altınordu'da Ankaraspor maçında sağ el bileğinde kırık tespit edilen stoper Yusuf Yalçın Aslan mücadelede forma giyemeyecek.