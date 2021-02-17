Haberler TFF 1.Lig Ümit Karan: Artık çıkışa geçeceğiz!

: Artık çıkışa geçeceğiz!

Spor Toto 1'inci Lig'deki Ege derbisinde cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden 'u konuk edecek , galibiyet yemini etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:34
Ümit Karan: Artık çıkışa geçeceğiz!

Teknik direktör , mücadelenin her iki takım için de büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bir an önce alt sıralardan kurtulmaları gerektiğini ifade eden Karan, "Kümede kalma mücadelesi vermek, şampiyonluk mücadelesi vermekten çok daha stresli. Şampiyon olamazsanız seneye şansınızı bir kez daha deneyebilirsiniz. Ancak düşerseniz yeniden çıkmak çok daha zorlu olur. O yüzden biz karşılaşmasını kazanıp bu stresten az da olsa uzaklaşmak istiyoruz. Ben takımıma inanıyorum. Sahamızda yeterince kayıplar verdik. Artık çıkışa geçeceğiz" dedi.

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