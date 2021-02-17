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'ın gözü yeni transferde! Poko...

Spor Toto 1'inci Lig'de 4-0'lık yenilgisiyle Play-Off hattından çıkmasının ardından, cuma günü deplasmanda yine Spor Toto yarışındaki direkt rakiplerinden 'la oynayacağı maça odaklanan 'da, gözler yeni transfer 'ya çevrildi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:28
Altay'ın gözü yeni transferde! Poko...

Devre arasında siyah-beyazlı kulübe imza atan Gabonlu oyuncunun form tutmaya çalıştığı ve karşılaşmasının kafilesinde yer alabileceği bildirildi. Poko, ilk yarıda ekibi 'de yalnızca 2 maça çıkıp sadece 64 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör 'nün maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusundan bir an önce yararlanmak istediği ve Poko'ya ekstra özel idmanlar da verdiği ifade edildi. 'da maçının kadrosunda yer almayan 'ın da cuma günü kadroda yer alacağı bildirildi. Siyah-beyazlılarda sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan stoper 'ün yanı sıra cezalı kanat Zeki Yıldırım, 'da görev alamayacak.

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