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'da Keita telaşı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki direkt rakiplerinden 'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı yeniden çıkışa geçmek için fırsat olarak gören düşme hattındaki 'da telaşı yaşanıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:08
Akhisarspor'da Keita telaşı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki direkt rakiplerinden 'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı yeniden çıkışa geçmek için fırsat olarak gören düşme hattındaki 'da telaşı yaşanıyor.

Devre arasında transfer edildikten sonra oynanan 4 lig maçında da ilk 11'de forma giyen 28 yaşındaki Senegalli ön libero, , ve mücadelelerinde 90 dakika sahada kalıp son sınavında 68'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Antrenmanlara katılamayan tecrübeli futbolcu maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Akhisarspor, yine ara transfer döneminde alınıp aynı bölgede oynayan 'ın da form tutmasını bekliyor.



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