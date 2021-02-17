Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: Altay'ın bizden götürdüğü çok şey var

Mavi-lacivertli ekip, ligin 21. haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk hedefi olan Adana Demirspor, puanını 38'e yükselterek ligde 4. sırada kaldı. Ligin 22. haftasında cuma günü evinde Altay'ı ağırlayacak Adana Demirspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



"ALTAY'IN BİZDEN GÖTÜRDÜĞÜ ÇOK ŞEY VAR"

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Altay maçını kazanmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, "İlk oynadığımız maç final maçı diyorum. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Ama hak eden rakiplerimize saygı duyuyoruz. Altay maçı da çok kolay bir maç olmayacak. Onların da galibiyet serisi var. Onlar da çıkış arayacaktır. Ama yeni stadımızda ilk maçımız kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Geçen seneden de Altay'ın bizden götürdüğü çok şey var. Allah nasip ederse cuma günü kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



"HAK EDEREK KAZANIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçen sezon oynanan Altay maçında alınan 1 puanın Adana Demirspor'a şampiyonluğu kaybettirdiğini söyleyen Dumlupınar, "Altay maçı bizim için her anlamda çok şey ifade ediyor. Geçen sezon evimizde devreyi bir sıfır önde girmiştik sonra maçı berabere bitirdiğimiz maçta belki o bir puan bizi üst lige çıkaracaktı. Altay'ın bizden götürdüğü çok şey var. Bizim de onlardan alacağımız çok şey var. Allah'ın izniyle cuma günü hak ederek kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





