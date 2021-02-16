Haberler TFF 1.Lig Isığı gördük

Isığı gördük

Başkanı , “Tünelin sonundaki şampiyonluk ışığı görülmeye başladı” ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Isığı gördük
hedefine emin adımlarla ilerleyen 'da Başkan , camiayı heyecanlandıran açıklamalar yaptı. 'Artık kırmızı ile beyazın kenetlenme zamanı geldi' ifadesini kullanan Yıldırım, "Aylardır istediğimiz futbolu nihayet son 2 haftadır oynamaya başladık. Artık büyük taraftarımızın yüzü gülüyor. Şimdi bunun keyfini çıkarttıktan sonra cumartesi günü oynayacağımız çok önemli bir maç olan maçına hazırlanmalıyız. Takım olarak sizler her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz. Artık Samsunspor takımı ve kulübü olarak tünelin sonundaki şampiyonluk ışığını sizler sayesinde görmeye başladık. Teşekkürler" değerlendirmesini yaptı.
SON DAKİKA