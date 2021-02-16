Isığı gördük

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:33Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, camiayı heyecanlandıran açıklamalar yaptı. 'Artık kırmızı ile beyazın kenetlenme zamanı geldi' ifadesini kullanan Yıldırım, "Aylardır istediğimiz futbolu nihayet son 2 haftadır oynamaya başladık. Artık büyük taraftarımızın yüzü gülüyor. Şimdi bunun keyfini çıkarttıktan sonra cumartesi günü oynayacağımız çok önemli bir maç olan İstanbulspor maçına hazırlanmalıyız. Takım olarak sizler her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz. Artık Samsunspor takımı ve kulübü olarak tünelin sonundaki şampiyonluk ışığını sizler sayesinde görmeye başladık. Teşekkürler" değerlendirmesini yaptı.