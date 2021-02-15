Haberler TFF 1.Lig Son dakika: Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

Son dakika: 'da kadro dışı bırakıldı

Son dakika haberi: . Lig'in 21. haftasında   ile karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Adana Demirspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Maç içerisinde yaptığı hatalardan dolayı kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... | Ömer Faruk Özcan/ÖZEL HABER

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:40
Son dakika: Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. 'ndaki 4 gollü gecede kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın ardından 'da flaş bir karar verildi.

TARIK ÇAMDAL KADRO DIŞI

Adana Demirspor yönetimi, maç içerisinde yaptığı hatalardan dolayı 'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor...

Tarık Çamdal bu maçın 27. dakikasında Süleyman Koç'un yerine dahil olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.

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