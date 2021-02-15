Son dakika: Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki 4 gollü gecede kazanan çıkmadı.



Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor'da flaş bir karar verildi.

TARIK ÇAMDAL KADRO DIŞI

Adana Demirspor yönetimi, maç içerisinde yaptığı hatalardan dolayı Tarık Çamdal'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

Oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor...

Tarık Çamdal bu maçın 27. dakikasında Süleyman Koç'un yerine dahil olmuştu.

Tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor.