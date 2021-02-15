Haberler TFF 1.Lig Cüneyt Dumlupınar: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”

: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”

Teknik Direktörü , berabere kaldıkları maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
Cüneyt Dumlupınar: “2 puan kayıp olarak bakıyorum”

, . Lig'in 21. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü , "Daha maçın başında yakaladığımız penaltıyla maça önde başladık. 1-0'dan sonra ikinci golü bulmamız, paylaşımcı olmamız gerekiyordu. İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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