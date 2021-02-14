Samsun coştu

Gökhan, Djedje, Kubilay ve Yasin’le Akhisar’ı yıkan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:53Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:54
Son haftaların formda ekibi Samsunspor, deplasmanda Akhisarspor'u farklı mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, henüz 6. dakikada Gökhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla geçilirken; Karadeniz ekibi ikinci yarıda farka koştu. 61'de Djedje aradaki farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Samsun'da İlyas Kubilay 85'te durumu 3-0'a getirdi. Akhisar, Bertuğ'yla 88'de 3-1'i bulurken; son sözü 90+3'te Yasin söyledi. Tecrübeli oyuncu, penaltıdan maçın sonucunu belirledi: 4-1. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Karadeniz ekibi, 43 puanla şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.