Altay umduğunu bulamadı

18 yıldır hasret kaldığı Süper Lig'e dönme umuduyla Paixao, Kappel, Thiam, Regattin, Yekta, Ziya, Erhan, Tolga, Lokman, Rıdvan, İbrahim gibi ligin üst düzey futbolcularının yer aldığı kadrosuna ara transfer döneminde Süper Lig'den Mossoro, Poko, Zeki, Mehmet Erdem, Deniz Kadah, Stackhowiak'ı takviye eden İzmir temsilcisi yine umduğunu bulamadı.

Sezonun ilk yarısında takımda yaşanan koronavirüs vakalarına rağmen üst üste 5 galibiyetle liderlik koltuğuna kurulan siyah-beyazlı ekip, ardından son 5 maçta yalnız en alt basamaktaki Eskişehirspor'u yenebildi. İlk yarının son haftasında Bandırmaspor'a 2-0 yenilip liderlikten indikten sonra ikinci devrenin ilk sınavında Samsunspor'a 1-0, ardından İstanbulspor'a da 3-1 mağlup olan Altay, dümeni devralan Osman Özköylü yönetiminde Keçiörengücü önünde sezonun en farklı yenilgisini yaşadı. İzmir ekibi şampiyonluk hedeflerken Keçiören yenilgisiyle 35 puanda kalıp kendisini 8 hafta sonra ilk kez Play-Off hattının dışında buldu. Maçın ardından taraftarlardan özür dileyen Osman Özköylü, takımın mutlaka yeniden ayağa kalkıp hedefe ulaşacağını söyledi.