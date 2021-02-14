Haberler TFF 1.Lig Altay play-off barajının dışında kaldı

play-off barajının dışında kaldı

temsilcisi , tam 8 haftanın ardından play-off'un dışında kaldı. Siyah-beyazlı takım Ligin 21. haftasında sahasında 'ne 4-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:11
Altay play-off barajının dışında kaldı

. Lig'de konuk ettiği 'ne 4-0 mağlup olan , 8. sıraya gerilediği ligde 8 hafta sonra ilk 6'nın dışında yer aldı.

Hafta içinde teknik direktörlüğe 'yü getiren siyah-beyazlı ekip, bu sezon 8. yenilgisini aldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından 35 puanda kaldı. Sıralamada altıncılıktan sekizinciliğe düşen Altay, 12. haftanın ardından tekrar play-off barajının dışına geriledi.

En son 12. haftayı 7. sırada geçiren siyah-beyazlı ekip, 2 hafta lider tamamladığı 8 haftalık süreçte hep ilk 6'nın içinde yer aldı.

Bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören ve en farklı mağlubiyetini alan Altay, 5. kez bir maçta gol atamadı.

Altay, gelecek haftadan itibaren üst sıralar için mücadele eden takımlarla karşılaşacak. 22. haftada 19 Şubat Cuma günü 'a konuk olacak siyah-beyazlı ekip, 23 Şubat Salı günü diğer temsilcisi ile karşılaştıktan sonra 28 Şubat Pazar günü de lider 'la deplasmanda mücadele edecek.

Altay, bu 3 müsabakanın ardından yine ilk 6 mücadelesi içinde olan 'u ağırlayacak.

SON DAKİKA