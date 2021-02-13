Haberler TFF 1.Lig Bursaspor yönetim kolları sıvadı! Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmesi uzatılıyor

yönetim kolları sıvadı! ’in sözleşmesi uzatılıyor

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden 'da yönetim, sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan için harekete geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:44
Bursaspor yönetim kolları sıvadı! Ataberk Dadakdeniz’in sözleşmesi uzatılıyor

TFF 1. Lig'de iki dönem transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan 'da birçok isim performanslarıyla dikkat çekmişti. Bunların içinde yer alan yeşil-beyazlı takımın file bekçisi 'le alakalı da Bursaspor yönetimi yeni mukavele için girişimlere başladı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 22 yaşındaki kaleci ile masaya oturacak olan Bursaspor yönetimi, 'daki problemin tekrarlanmamasını istiyor. Ataberk Dadakdeniz'in konuyla alakalı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile 13'ü lig, 3'ü de olmak üzere 16 resmi maça çıkan Ataberk Dadakdeniz, kalesinde 29 gol gördü.

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