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1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 21. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a galibiyeti getiren goller , , ve penaltıdan 'den geldi. Akhisarspor'un tek golünü attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:13
Akhisarspor Samsunspor 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 21. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. 'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada , 60. dakikada , 84. dakikada ve 90+4. dakikada penaltıdan attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 88. dakikada kaydetti.

TFF 1. Lig'de üst üste 2. galibiyetini alan Samsunspor, 43 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez mağlup olan Akhisarspor ise 19 puanla 16. sırada yer buldu. Samsunspor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise deplasmanında puan arayacak.


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