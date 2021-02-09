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Lidere selam dur

TFF 1. Lig lideri Çotanaklar, İbrahima Balde’nin iki dakika içinde attığı iki golle Timsah’ı yendi. Yeşil-beyazlılar, 44 puanla zirvedeki yerini korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:27 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Lidere selam dur
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , engelini de kayıpsız aştı: 2-1. Hakan Kutlu yönetiminde ligde tozu dumana katan yeşilbeyazlılar, üst üste 9'uncu galibiyetini elde etti. Mücadeleye etkili başlayan Çotanaklar, 13'üncü dakikada Da Luiz Junior'un pasında İbrahima Balde'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Balde, 1 dakika sonra bu kez Caner Hüseyin'in pasında ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Bursaspor, bu gole 38'de penaltıdan Emirhan Aydoğan ile yanıt verdi ancak bu Timsah'a puan için yetmedi. Giresun, bu galibiyetle puanını 44'e yükseltip şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha aştı. Bursa ise 30 puanda kaldı.

Son 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alıp kaybetmeyen lider Giresun'da Balde, gol sayısını 11'e yükseltip Paixao'yu takibini sürdürdü.

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