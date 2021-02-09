Son 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alıp kaybetmeyen lider Giresun'da Balde, gol sayısını 11'e yükseltip Paixao'yu takibini sürdürdü.
Lidere selam dur
TFF 1. Lig lideri Çotanaklar, İbrahima Balde’nin iki dakika içinde attığı iki golle Timsah’ı yendi. Yeşil-beyazlılar, 44 puanla zirvedeki yerini korudu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:27 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
Son 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alıp kaybetmeyen lider Giresun'da Balde, gol sayısını 11'e yükseltip Paixao'yu takibini sürdürdü.