Tuzla seriye bağladı

ÜMRANİYE'DEN SERİ SONU: 3-2
Ümraniyespor, ligde fırtına gibi esen İstanbulspor'a çelme taktı. Ahmet Canbaz, Mayi ve Atchom'un golleriyle 3-2 kazanan Ümraniye, rakibinin 6 maçlık serisini noktaladı. İstanbulspor'un golleri ise İbrahim ve Koray'dan geldi.
BURSA'DA 11 POZİTİF
Yarın Giresunspor'a konuk olacak Bursaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlılarda 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 personel olmak üzere 11 ismin testi pozitif çıktı. 4 oyuncunun da sakatlığı sebebiyle yer almadığı kadroya altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi.