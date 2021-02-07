Haberler TFF 1.Lig Tuzla seriye bağladı

Tuzla seriye bağladı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Tuzlaspor, 'u 2-0 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Tuzla seriye bağladı
TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Tuzlaspor, 'u 2-0 yendi. Mavi-beyazlı ekibin golleri 52'de Thuram ve 90+3'te Carius'tan geldi. Üst üste 2. galibiyetini alan Tuzlaspor, puanını 36'ya çıkarttı.

ÜMRANİYE'DEN SERİ SONU: 3-2
, ligde fırtına gibi esen 'a çelme taktı. Ahmet Canbaz, Mayi ve Atchom'un golleriyle 3-2 kazanan Ümraniye, rakibinin 6 maçlık serisini noktaladı. İstanbulspor'un golleri ise İbrahim ve Koray'dan geldi.

BURSA'DA 11 POZİTİF
Yarın 'a konuk olacak Bursaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlılarda 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 personel olmak üzere 11 ismin testi pozitif çıktı. 4 oyuncunun da sakatlığı sebebiyle yer almadığı kadroya altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi.
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