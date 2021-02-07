Haberler TFF 1.Lig Bursaspor 12 eksikle Giresun’a gitti

12 eksikle ’a gitti

TFF 1.Lig’in 20. haftasında , yarın deplasmanda ’a konuk olacak. Yeşil beyazlı kafile, toplamda 12 futbolcusundan yoksun şekilde maçın oynanacağı ’a hareket ederken, koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:15
Bursaspor 12 eksikle Giresun’a gitti

, TFF 1.Lig'in 20. haftasında yarın akşam oynayacağı maçı için bu sabah yola çıktı. Yeşil beyazlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Önemli karşılaşma öncesi Covid-19 testi yaptıran Bursaspor'da 8 futbolcunun değeri pozitif çıktı. Bunun yanı sıra 4 de sakatlık yaşayan futbolcusu olduğunu açıklayan yeşil beyazlılar, 12 eksikle 'a hareket etti. Koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlenirken, kafileye altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi. Giresunspor-Bursaspor maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.


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