İldiz gitti

TFF 1. Lig'de sahasında İstanbulspor'a 3-1 yenilen Altay'da teknik direktör Yücel İldiz'le yollar ayrıldı. Üst üste 3. yenilgisini alarak zirve yarışında yara alan İzmir ekibinde yönetim, 67 yaşındaki İldiz'le görüşerek ayrılık kararı aldı.

ÜÇ ADAY VAR

Sezon başında göreve geldiği Altay'da 19 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Teknik direktör arayışlarına başlayan siyahbeyazlılarda Bayram Bektaş, Sait Karafırtınalar ve Hikmet Karaman adaylar arasında.