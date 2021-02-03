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İldiz gitti

’a 3-1 yenilen ve 3’te sıfır çeken ’da ’le yollar ayrıldı. Adaylar; , ve .

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:05 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
İldiz gitti

. Lig'de sahasında 'a 3-1 yenilen 'da teknik direktör 'le yollar ayrıldı. Üst üste 3. yenilgisini alarak zirve yarışında yara alan ekibinde yönetim, 67 yaşındaki İldiz'le görüşerek ayrılık kararı aldı.

ÜÇ ADAY VAR
Sezon başında göreve geldiği Altay'da 19 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Teknik direktör arayışlarına başlayan siyahbeyazlılarda , ve adaylar arasında.

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