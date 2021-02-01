Haberler TFF 1.Lig Çotanak kasırgası

, rakibini , , ve ’nun golleriyle devirdi. 8’de 8 yapan Çotanaklar, 41 puanla zirvedeki yerini korudu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Çotanak kasırgası

. Lig'de liderlik koltuğunda oturan , 'de rahat kazandı. 'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonlukyolunda bir engeli daha aştı. 28'de 'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan , takımını öne geçirdi. 0-1. 44. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan aradaki farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

KALEYİ YİNE KAPATTI

49. dakikada 'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren , topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. 66'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4. Son 8 maçını gol yemeden kazanan Giresunspor, 41 puanla liderliğini sürdürdü.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK'

Teknik Sorumlusu , "Takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur" ifadesini kullandı.

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