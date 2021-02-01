Çotanak kasırgası

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, İzmir'de rahat kazandı. Menemenspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonlukyolunda bir engeli daha aştı. 28'de Hüsamettin'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren, takımını öne geçirdi. 0-1. 44. dakikada Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan Sergen aradaki farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

KALEYİ YİNE KAPATTI

49. dakikada Serginho'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. 66'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4. Son 8 maçını gol yemeden kazanan Giresunspor, 41 puanla liderliğini sürdürdü.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK'

Giresun Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur" ifadesini kullandı.