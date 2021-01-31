Haberler TFF 1.Lig Adana fena esti!

fena esti!

Turuncu-beyazlılar, ’i , ve ’in (3) golleriyle devirdi. Ligde son 4 maçta 3. kez kazanan , puanını 24’e yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Adana fena esti!

. Lig 19. hafta karşılaşmasında , 'u farklı de-virdi. 21'de 'le öne geçen turuncu-beyazlılar, 27'de 'le farkı ikiye çıkarttı. 45'te ise yeni transfer Ahmet-han Köse devrenin skorunu belirledi: 3-0.

OZEGOVİC'TEN ŞOV
'da 48'de Ozegovic topu ağlara yolladı: 4-0. Es-Es, 58'de ile farkı üçe indirdi: 4-1. 76'da penaltıda topun ba-şına gelen Ozegovic hat-trick yaptı: 5-1. 90+2'de , skoru belirledi: 5-2. Adana, bu sonuçla puanını 24'e yükseltti.

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