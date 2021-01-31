Adana fena esti!

TFF 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Eskişehirspor'u farklı de-virdi. 21'de Ergin Keleş'le öne geçen turuncu-beyazlılar, 27'de Ozegovic'le farkı ikiye çıkarttı. 45'te ise yeni transfer Ahmet-han Köse devrenin skorunu belirledi: 3-0.

OZEGOVİC'TEN ŞOV

Adana'da 48'de Ozegovic topu ağlara yolladı: 4-0. Es-Es, 58'de Sholaja ile farkı üçe indirdi: 4-1. 76'da penaltıda topun ba-şına gelen Ozegovic hat-trick yaptı: 5-1. 90+2'de Mehmet, skoru belirledi: 5-2. Adana, bu sonuçla puanını 24'e yükseltti.