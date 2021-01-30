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Gyasi Yarenler’de

Transfer çalışmalarını sürdüren Bolusupor, 'un Ganalı sağ kanadı 'yi renklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Gyasi Yarenler’de

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştı. Gyasi, ilk yarıda 13 maçta 1 gol attı. Yarenler'in, Menemen'den ayrılan kaleci (22) ve takımının hücumcusu 'yle (22) anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İki oyuncu da kısa süre içerisinde imza atacak. Öte yandan 'ın genç stoperi 'a (17) teklif yapan , sarı-kırmızılı takımdan yanıt bekliyor.

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