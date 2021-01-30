Gyasi Yarenler’de

Kırmızı-beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştı. Gyasi, ilk yarıda 13 maçta 1 gol attı. Yarenler'in, Menemen'den ayrılan kaleci Selmani (22) ve Villarreal B takımının hücumcusu Kevin Soni'yle (22) anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İki oyuncu da kısa süre içerisinde imza atacak. Öte yandan G.Saray'ın genç stoperi Emin Bayram'a (17) teklif yapan Boluspor, sarı-kırmızılı takımdan yanıt bekliyor.