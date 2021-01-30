Alt liglerden haberler (30.01.21)

LIMA TUZLASPOR'DA

Son olarak Erkan Zengin'i kadrosuna katan Tuzlaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Brezilyalı 10 numara Alan Lima Carius'u da renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Süper Lig'de 15 karşılaşmada şans bulan Alan, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

İLHAN DEPE ALTAY'DA

Altay, Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bursa, Karabük, Balıkesir, İnegöl ve Şanlıurfa gibi takımlarda top koşturan tecrübeli sağ kanat, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı.

TOLUNGÜÇ AYRILDI

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılığı getirdi. Teknik direktör Soner Tolungüç ile yollarını ayıran kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Soner Tolungüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hak etmiş olduğu tüm alacaklar ödenmiştir" denildi.

BAL-KES ENES'İ DE BİTİRDİ

Yasağı kaldırdıktan sonra şov yapan Balıkesirspor, Samsunspor'un 21 yaşındaki sağ kanadı Enes İlkin'i de sezon sonuna kadar kiraladı. Genç oyuncu, ilk yarıda 7 maçta 1 gol kaydetti.

DEMİR'E GÜRCÜ GOLCÜ

Adana Demir, Gürcistan'ın Gagra takımından 22 yaşındaki forvet Mikheil Ergemlidze'ye sezon sonuna kadar imza attırdı. Gürcü oyuncunun kariyerinde 48 maçta 6 golü bulunuyor.