Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (30.01.21)

Alt liglerden haberler (30.01.21)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:56 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (30.01.21)

LIMA TUZLASPOR'DA
Son olarak 'i kadrosuna katan , 'dan ayrılan Brezilyalı 10 numara 'u da renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon 'de 15 karşılaşmada şans bulan Alan, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

İLHAN DEPE ALTAY'DA
, 'dan ayrılan İlhan Depe'yi kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu, kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Bursa, Karabük, Balıkesir, İnegöl ve Şanlıurfa gibi takımlarda top koşturan tecrübeli sağ kanat, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı.

TOLUNGÜÇ AYRILDI
. Lig 3. Grup ekiplerinden 'da üst üste alınan kötü sonuçlar ayrılığı getirdi. Teknik direktör ile yollarını ayıran kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Soner Tolungüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hak etmiş olduğu tüm alacaklar ödenmiştir" denildi.

BAL-KES ENES'İ DE BİTİRDİ
Yasağı kaldırdıktan sonra şov yapan , 'un 21 yaşındaki sağ kanadı 'i de sezon sonuna kadar kiraladı. Genç oyuncu, ilk yarıda 7 maçta 1 gol kaydetti.

DEMİR'E GÜRCÜ GOLCÜ
, Gürcistan'ın Gagra takımından 22 yaşındaki forvet 'ye sezon sonuna kadar imza attırdı. Gürcü oyuncunun kariyerinde 48 maçta 6 golü bulunuyor.

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