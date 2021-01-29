Alt liglerden haberler (29.01.2021)

AHMETHAN, ADANA'DA

Adanaspor, Samsunspor'un forveti Ahmethan Köse'yi kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlılar 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu,daha sonra Boluspor ve Kırklarelispor formaları giydi. Sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 12 karşılaşmaya çıkan Ahmethan, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

ERKAN ZENGİN TUZLA'DA

Teknik direktörlüğe Ali Tandoğan'ı getiren Tuzlaspor, Erkan Zengin'i de renklerine bağladı. Son olarak Adana Demirspor forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı takımda oynayacak. Geçen sezon Adana Demir'i play-off finaline kadar taşıyan tecrübeli oyuncu, bu yıl ise başkanın talebi üzerine takımdan ayrılmıştı.

TFF 1. Lig'de 19. haftanın perdesi bugün açılıyor. Akhisarspor ile Bandırmaspor saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Randevu öncesinde Akigo'nun 19, Ban- Ban'ın ise 27 puanı bulunuyor.

ARA transferin hareketli ekibi Kocaelispor, Altay forması giyen Yılmaz Özeren'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki orta saha 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında 16 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, Menemen'in genç forveti Murat Elkatmış'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu için 500 bin TL ödenecek. Murat, bu sezon 12 maçta forma giydi.