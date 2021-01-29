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Alt liglerden haberler (29.01.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (29.01.2021)

AHMETHAN, ADANA'DA
, 'un forveti Ahmethan Köse'yi kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlılar 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar kiraladı. altyapısından yetişen genç oyuncu,daha sonra ve formaları giydi. Sezonun ilk yarısında Samsunspor'da 12 karşılaşmaya çıkan Ahmethan, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

ERKAN ZENGİN TUZLA'DA
Teknik direktörlüğe 'ı getiren , 'i de renklerine bağladı. Son olarak forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı takımda oynayacak. Geçen sezon 'i play-off finaline kadar taşıyan tecrübeli oyuncu, bu yıl ise başkanın talebi üzerine takımdan ayrılmıştı.

. Lig'de 19. haftanın perdesi bugün açılıyor. ile saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Randevu öncesinde Akigo'nun 19, Ban- Ban'ın ise 27 puanı bulunuyor.

ARA transferin hareketli ekibi , forması giyen Yılmaz Özeren'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki orta saha 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında 16 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, Menemen'in genç forveti Murat Elkatmış'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncu için 500 bin TL ödenecek. Murat, bu sezon 12 maçta forma giydi.

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