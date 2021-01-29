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Aktüel haberler (29.01.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Aktüel haberler (29.01.2021)

OKAY ADA YOLCUSU
ekiplerinden , milli futbolcu 'yla anlaşma sağladı. 'dan 6 aylığına kiralanacak 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacağı belirtildi. Bu transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve Okay'ın Ada'ya uçması bekleniyor. 2018'de 'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro'ya transfer olan Okay, 'da üç sezonda 68 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 2 asistle oynadı.

-Inter ve , ara transferde dev bir takas için görüşmelerini sürdürüyor. İki İtalyan ekibi, Alexis Sanchez (32) ve Edin Dzeko'nun (34) takası için son kez masaya oturacak.

-Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu. Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.

-NBA'de Cavaliers, Detroit Pistons'ı 122-107 yenerek bu sezonun 9. galibiyetini elde etti. Maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Cedi Osman, 10 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt üretti.

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