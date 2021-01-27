Adana'da şov zamanı

Yunus Ceylan’ın yerine hoca arayan Adanaspor, Blagojevic ve Ahmethan Köse ile de anlaştı. TFF 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Adanaspor, hareketli günler yaşıyor. Mağlubiyetin ardından teknik direktör Yunus Murat Ceylan'la yollarını ayıran turuncu-beyazlılarda Eyüp Arın ve Coşkun Demirbakan gibi isimleri gündemine aldı. Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, iki isimle de prensip anlaşmasına vardı. Altay'dan ayrılan Sırp ön libero Jovan Blagojevic (32) ve Samsunspor'un golcüsü Ahmethan Köse'nin (24) kısa sürede resmi imzayı atacağı öğrenildi.