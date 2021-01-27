Haberler TFF 1.Lig Adana'da şov zamanı

'da şov zamanı

’ın yerine hoca arayan , Blagojevic ve ile de anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Adana'da şov zamanı
TFF 1. Lig'in 18. haftasında 'a 1-0 mağlup olan , hareketli günler yaşıyor. Mağlubiyetin ardından teknik direktör 'la yollarını ayıran turuncu-beyazlılarda ve gibi isimleri gündemine aldı. Diğer yandan transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, iki isimle de prensip anlaşmasına vardı. 'dan ayrılan Sırp ön libero (32) ve 'un golcüsü 'nin (24) kısa sürede resmi imzayı atacağı öğrenildi.
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