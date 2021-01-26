Haberler TFF 1.Lig Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak'

: Tek hedefimiz 'u layık olduğu lige çıkarmak'

'un 'dan kadrosuna kattığı , yeni takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yasin yaptığı açıklamada, "Tüm oyuncular olarak tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak." ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 17:37
Yasin Öztekin: Tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak'

. Lig ekiplerinden 'un yeni transferi , tek hedeflerinin olduğunu söyledi.

Tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, yaptığı açıklamada, 'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden ve kulüplerinden kendisine transfer teklifleri geldiğini anlatan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Ben hedefi olmayan bir takıma gitmek istemedim ve Samsunspor da hedefleri olan bir takım. Kulüp başkanımız ve teknik direktörümüz 'ın beni istemesi ile mutlu oldum. Samsunspor'da olmak heyecan verici. İlk maçıma da karşısında çıktım. Kazandığımız için takım olarak çok mutluyuz. İlk maçım olması nedeniyle biraz da heyecanlıydım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ve bir maçla performansımız değerlendirilemez. Sonuçta daha 16 maçımız var. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Yasin Öztekin, Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayarak, "Tüm oyuncular olarak tek hedefimiz Samsunspor'u layık olduğu lige çıkarmak. Tabii ki bunu yapabilmemiz için takımın benden beklentileri var. Ben de goller atarak beklentilere cevap vermek istiyorum." diye konuştu.

Yeni transfer de Samsunspor'la ilk maçına Altay karşısında çıktığına işaret ederek, "Takımımla ilk maçıma çıktım. Altay ligde şampiyonluk yolunda rakibimiz olan bir takımdı ve zor da olsa mağlup etmeyi başardık. Şimdi önümüzde maçı var, bu maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA

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