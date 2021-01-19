Mali sorunlar nedeniyle transfer yapamayan Bursa'da 8 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi düşündürüyor. 30 yaşındaki Recep Aydın, geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz'ün yanı sıra Ali Akman, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.
Ali'ye Avrupa kancası
Bursaspor'un yükselen yıldızı Ali Akman için dev kulüpler sıraya girdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:16 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Mali sorunlar nedeniyle transfer yapamayan Bursa'da 8 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi düşündürüyor. 30 yaşındaki Recep Aydın, geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz'ün yanı sıra Ali Akman, Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.