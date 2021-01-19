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Ali'ye Avrupa kancası

'un yükselen yıldızı için dev kulüpler sıraya girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:16 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Ali'ye Avrupa kancası
'un yükselen yıldızı Ali Akman için dev kulüpler sıraya girdi. Yeşil-beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonu bitecek 18 yaşındaki forveti başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya'dan birçok kulübün kadrosuna katmak için girişiminde bulunduğu kaydedildi. En ciddi tekliflerin ise İngiltere'den geldiği öğrenildi.

Mali sorunlar nedeniyle transfer yapamayan Bursa'da 8 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi düşündürüyor. 30 yaşındaki Recep Aydın, geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz'ün yanı sıra , Onur Atasayar, Ataberk Dadakdeniz ve İsmail Can Çavuşluk gibi genç oyuncular da sözleşme uzatılmaması halinde serbest kalacak.
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