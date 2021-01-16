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Yasin bombası

, ’un 33 yaşındaki yıldızı ’le prensipte anlaşma sağladı. Tecrübeli sol kanatın kısa sürede 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:09 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Yasin bombası
Şampiyonluğun en önemli adaylarından , ara transferin bombasını patlatıyor . Kırmızı-beyazlılar, 'dan ayrılacak 'le prensipte anlaşma sağladı. kulüpleri ve 'den de teklifler alan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ekibinin 1.5 yıllık sözleşme önerisini kabul etti. Kısa süre içinde Samsunspor'a imza atması beklenen Yasin'in 6.5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Bu sezon 'den Sivasspor'a transfer olan Yasin, 18 maça çıktı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

altyapısından yetişen 33 yaşındaki sol kanat, Türkiye kariyerine 2011'de ile başladı. Ardından 'a giden tecrübeli oyuncu, daha sonra formasını terletti. Burada gösterdiği performansla 'ın yolunu tutan Yasin, sarı-kırmızılı ekibin 'yla üç kupa kazandığı 2014-2015 sezonunda başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Göztepe ve Sivasspor formalarını da terleten Yasin, Süper Lig'de 263 maçta 49 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu.
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