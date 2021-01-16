Yasin bombası

ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Dortmund altyapısından yetişen 33 yaşındaki sol kanat, Türkiye kariyerine 2011'de Gençlerbirliği ile başladı. Ardından Trabzonspor'a giden tecrübeli oyuncu, daha sonra Erciyesspor formasını terletti. Burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın yolunu tutan Yasin, sarı-kırmızılı ekibin Hamza Hamzaoğlu'yla üç kupa kazandığı 2014-2015 sezonunda başarıda büyük pay sahibi olmuştu. Göztepe ve Sivasspor formalarını da terleten Yasin, Süper Lig'de 263 maçta 49 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu.