Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor'dan 4 transfer! Real Madrid...

'dan 4 transfer! ...

Son dakika transfer haberleri... TFF 1. Lig takımlarından , 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Bu futbolcular arasında İspanyol devi 'in altyapısında yetişen 32 yaşındaki kaleci da var.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 10:17
Ankaraspor'dan 4 transfer! Real Madrid...

TFF 1. Lig ekiplerinden , 3'ü yabancı 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarısı için hazırlıkların devam ettiği belirtilerek, " altyapısında yetişen sonrasında ve formaları giyen 32 yaşındaki İspanyol kaleci ile takımı forması giyen Zimbabve milli takım kaptanı 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1.5 yıllık; Menemen Spor'da forma giyen Nijeryalı 25 yaşındaki ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık ve forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ise sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkent temsilcisi başkanı , kulübün başarısı için nokta transferlerde bulunduklarını ifade ederek, "Sezonun ilk yarısını beklentilerimiz dışında tamamladık. O yüzden sezonun ilk yarısındaki hataları tekrarlamamak adına takviye yapmamız gereken bölgelere transferlerimizi yaptık ve transfer çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. İnşallah yaptığımız transferlerden yeterince faydalanır, Allah'ın izniyle üst sıralardaki yerimizi alırız" değerlendirmesinde bulundu.



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