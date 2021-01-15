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Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

. Lig ekiplerinden , 1,5 yıldır altyapıda forma giyen Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 10:52
Altınordu Kenan Fakılı ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kulübünden yapılan açıklamada, futbola 'nın takımında başlayan ve yaklaşık 1,5 yıldır Altınordu Futbol Akademisinde () yer alan 2002 doğumlu Kenan Fakılı'nın profesyonel yapıldığı belirtildi.

Kenan Fakılı'nın imza törenine ALFA Direktörü , eğitim direktörü ve ailesi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halit Eroğlu, emek verdikleri gençlerin profesyonel sözleşme imzalamalarının ve yükselmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Kenan Fakılı'nın 7 yıl Saint Etienne'de eğitim aldıktan sonra ALFA'ya kısa sürede adapte olduğunu belirten Eroğlu, "Şimdi artık önünde çok daha zorlu bir yol var. Her zamankinden fazla çalışmalı ve istemeli ki o yolu da başarılı bir şekilde yürüsün." ifadelerini kullandı.

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