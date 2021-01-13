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Akman Ada yolcusu

Bursa’nın 18 yaşındaki forveti , İngiliz devlerinin radarına girdi. ve ’in genç yıldızı takipte olduğu iddia edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Akman Ada yolcusu
Bursapor'da bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki için 'nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Ada basınında yer alan haberlere göre, ve , genç golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Ali Akman'la ilgili haberleri satırlarına taşıyan Daily Mail, şu ifadelere yer verdi: "Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve , Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."
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