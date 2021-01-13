Akman Ada yolcusu

Bursa’nın 18 yaşındaki forveti Ali Akman, İngiliz devlerinin radarına girdi. Chelsea ve Arsenal’in genç yıldızı takipte olduğu iddia edildi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 23:17Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Bursapor'da bu sezona damgasını vuran 18 yaşındaki Ali Akman için İngiltere'nin dev kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Ada basınında yer alan haberlere göre, Arsenal ve Chelsea, genç golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Ali Akman'la ilgili haberleri satırlarına taşıyan Daily Mail, şu ifadelere yer verdi: "Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."