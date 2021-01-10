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kariyerinde en çok golü 'a karşı attı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 'la karşılaşacak olan 'un tecrübeli oyuncusu , kariyerinde en çok golü Akdeniz ekibine karşı kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 11:47
Özer Hurmacı kariyerinde en çok golü Antalyaspor'a karşı attı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü saat 15.45'te oynanacak olan - Fraport-Tav maçı öncesinde gözler 'ya çevrildi.

Kariyerinde 9 takımda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, maç başına en çok golü Antalyaspor'a attı. Akdeniz ekibine 910 dakika rakip olan Özer, ağları 4 kez havalandırdı. Özer Hurmacı'nın 4 gol attığı bir başka ekip ise mevcut takımı Bursaspor oldu. Tecrübeli krampon, bin 234 dakika rakip olduğu yeşil-beyazlı takıma da aynı sayıda gol attı.

Bursaspor Teknik Direktörü 'in, görev vermesi halinde salı günkü maçta sahaya çıkacak olan Özer Hurmacı, bu sezon 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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