Haberler TFF 1.Lig Deniz Altay’da

Deniz ’da

Siyah-beyazlılar, ’nun ardından 34 yaşındaki forvet ’la da anlaştı. İki oyuncu kısa sürede kampa katılacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Deniz Altay’da
Ara transfer için kolları sıvayan , imzaları attırmak için geri sayıma geçti. 'nin sol beki 'yla prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, hücum hattı için de 'la görüşmelerini sürdürüyordu. 34 yaşındaki tecrübeli forvetle ikinci kez masaya oturan , bu transferi de bitirdi. Son olarak forması giyen Deniz, geçen sezon 16 maçına çıkmıştı. İki futbolcunun önümüzdeki günlerde kampına katılması bekleniyor. Öte yandan Altay'da, Brezilyalı sol kanat alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Daha önce ve de kulübe veda etmişti. Putsila'nın da sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
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