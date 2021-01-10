Deniz Altay’da

Siyah-beyazlılar, Mehmet Uğurlu’nun ardından 34 yaşındaki forvet Deniz Kadah’la da anlaştı. İki oyuncu kısa sürede kampa katılacak.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:58Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Ara transfer için kolları sıvayan Altay, imzaları attırmak için geri sayıma geçti. Gaziantep FK'nin sol beki Mehmet Erdem Uğurlu'yla prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, hücum hattı için de Deniz Kadah'la görüşmelerini sürdürüyordu. 34 yaşındaki tecrübeli forvetle ikinci kez masaya oturan İzmir ekibi, bu transferi de bitirdi. Son olarak Göztepe forması giyen Deniz, geçen sezon 16 Süper Lig maçına çıkmıştı. İki futbolcunun önümüzdeki günlerde Antalya kampına katılması bekleniyor. Öte yandan Altay'da, Brezilyalı sol kanat William De Amorim alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Daha önce Gnanduillet ve Blagojevic de kulübe veda etmişti. Putsila'nın da sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.