Haberler TFF 1.Lig Samsunspor’da çifte ayrılık! Plumain ve Ceyhun kiralandı

’da çifte ayrılık! Plumain ve Ceyhun kiralandı

, büyük umutlarla renklerine bağladığı 25 yaşındaki ’i ve genç oyuncusu ’nu sezon sonuna kadar başka takımlara kiraladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 19:48
Samsunspor’da çifte ayrılık! Plumain ve Ceyhun kiralandı

. Lig'in ilk devresini . sırada bitiren , devre arası transfer sezonunda hareketli saatler yaşıyor. Şimdiye kadar 'den yaptığı 2 transfer ile kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar, sezon başında 'n takımından büyük umutlarla transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu 'i 'nın takımına kiraladı. Samsunspor ayrıca sezon başında 'den transfer edilen 19 yaşındaki genç oyuncu 'nu 3. Lig takımlarından 'a kiraladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz, Ange Freddy Plumain Belçika'nın KVC Westerlo takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Kendisine KVC Westerlo kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nun kiralanması sonrası yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu'nun sezon sonuna kadar Misli.com 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor'a kiralanması konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza ligin ikinci yarısında oynayacağı maçlarda başarılar dileriz."
Plumain, 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 karşılaşmada oynamış, asist veya gol katkısında bulunamamıştı. Çepnioğlu ise Samsunspor forması ile 'nda 1 maçta 29 dakika süre almıştı.

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