Haberler TFF 1.Lig Djedje Samsun’da

Djedje ’da

İlk transferini ile yapan , Brice Dja Djedje’yi bedelsiz kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha, 1 yılı opsiyonlu 1.5 senelik sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 23:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Djedje Samsun’da
'e yükselmek için gözünü karartan ve takviyelere başlayan Yılport ikinci bombasını patlattı. İlk transferini 'dan ayrılan ile yapan Kırmızı Şimşekler, daha önce prensipte el sıkıştığı Brice Dja Djedje ile resmi sözleşme imzaladı. 'dan bonservisini alarak ayrılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 sezonluğuna kontrat yapıldı. Fildişi Sahilli orta sahaya ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı.

PSG ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Süper Lig'de 2018'de formasıyla boy gösteren Djedje, 2019'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Sezon başında boşa çıkan Djedje, bu sezon resmi bir maça çıkmadı. Futbola devi altyapısında başlayan Djedje; Fransa'da , Marsilya ve , 'de , 'de ise Ankaragücü ve Kayserispor formalarını terletti. Kariyerinde 243 resmi maça çıkan Djedje, 7 gol atarken, 15 asist yaptı. Milli formayı ise 7 kez terleten ön libero skor üretemedi.

Samsunspor'a katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Djedje, "Uzun süredir bireysel antrenmanlarımı yapıyorum. Devre arasında takımla kamp yapacağım ve hazır duruma geleceğim. Şampiyonluk istiyorum" dedi.

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