Djedje Samsun’da

PSG ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Süper Lig'de 2018'de Ankaragücü formasıyla boy gösteren Djedje, 2019'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Sezon başında boşa çıkan Djedje, bu sezon resmi bir maça çıkmadı. Futbola Fransa devi PSG altyapısında başlayan Djedje; Fransa'da Evian, Marsilya ve Lens, İngiltere'de Watford, Türkiye'de ise Ankaragücü ve Kayserispor formalarını terletti. Kariyerinde 243 resmi maça çıkan Djedje, 7 gol atarken, 15 asist yaptı. Milli formayı ise 7 kez terleten ön libero skor üretemedi.
Samsunspor'a katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Djedje, "Uzun süredir bireysel antrenmanlarımı yapıyorum. Devre arasında takımla kamp yapacağım ve hazır duruma geleceğim. Şampiyonluk istiyorum" dedi.