Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor: TFF ve ilgililerden açıklama bekliyoruz

: TFF ve ilgililerden açıklama bekliyoruz

, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan corona virüsü test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 09:14
Ankaraspor: TFF ve ilgililerden açıklama bekliyoruz

Kulüpten yapılan açıklamada, ". Lig'in 12. hafta erteleme maçı olan müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır." denildi.

tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işleminin iptal edildiği belirtilen açıklamasında, "İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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