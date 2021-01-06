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. Lig'de ilk yarının lideri

2001-2002'den bu yana ligin ilk yarısını lider tamamlayan 19 ekipten 12'si sezon sonunda 'e yükseldi. Erteleme maçlarıyla 11 Ocak Pazartesi günü ilk devresi tamamlanacak . Lig'de ilk yarıda 7 takım liderlik koltuğunda yer aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:58
TFF 1. Lig'de ilk yarının lideri Giresunspor

'un 35 puanla zirvede tamamladığı . Lig'de 2001-2002'den bu yana ligin ilk yarısını lider tamamlayan 19 ekipten 12'si vizesi aldı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.

Ligde ilk yarı heyecanı 3 erteleme maçı dışında tamamlandı. Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 12. haftada ertelenen - ile 13. haftadan ertelenen İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor müsabakaları yarın, yine 13. haftada ertelenen -Adanaspor karşılaşması da 11 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Giresunspor'un 35 puanla ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilediği ligde Karadeniz temsilcisini 2 puan geriden takip etti. 32 puana sahip , 31'er puana sahip ile bir maçı eksik İstanbulspor ve 30 puanlı play-off barajında yer aldı. İstanbulspor yarınki Aydeniz Et Balıkesirspor maçında alacağı sonuca göre 2. sıraya yükselebilir.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan , birer maçları eksik 9 puanlı Ankaraspor ile 13 puana sahip ise düşme hattında bulunuyor.

19 LİDERDEN 12'Sİ SÜPER LİG'DE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren mevcut haliyle oynanan TFF 1. Lig'de bu süreçte 19 sezonda ilk yarıyı lider tamamlayan 12'si Süper Lig'e yükseldi.

İlk yarıda ilk sırada yer alan ekiplerden 2003-2004'te , 2004-2005'te Sivasspor, 2005-2006'da Bursaspor, 2006-2007'de OFTAŞ, 2008-2009'da Kasımpaşa, 2009-2010'da Kardemir Karabükspor, 2011-2012'de , 2013-2014'te Başakşehir, 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de MKE Ankaragücü, 2018-2019'da Gençlerbirliği ve geçen sezon da Hatayspor sezon sonunda Süper Lig'e çıktı.

2001-2002'de Konyaspor, 2002-2003'te Ankaraspor, 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de Denizlispor, 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da Elazığspor ve 2016-2017'de ise Eskişehirspor, ilk yarının sonundaki liderliklerini koruyamadı ve Süper Lig vizesi alamadı.

ZİRVEDE 7 FARKLI EKİP

Ligin ilk devresinde Giresunspor dışında 6 takım daha ilk sırada yer aldı.

Son haftada liderliği Altay'dan devralan Giresunspor'un yanı sıra Adana Demirspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ve Tuzlaspor da çeşitli haftaları ilk sırada tamamladı.

Ligde geçen sezonun yanı sıra 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında dörder, 2018-2019'da ise 2 takım ilk yarıda liderlik sevinci yaşamıştı.

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