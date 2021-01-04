Kral Çotanak!

TFF 1. Lig'de liderlik koltuğu bir kez daha el değiştirdi. Dün gündüz oynanan maçta Altay, Bandırma'ya yenilince, Giresun ile Tuzla liderlik için sahaya çıktı. Son 5 maçını gol yemeden kazanarak ligde iddialı bir konuma gelen Çotanaklar, Tuzla'yı da yenerek yeniden zirveye kondu. İlk yarı golsüz sona ererken bombalar ikinci devrede patladı.

BALDE'NİN 7. GOLÜ

Maçın 62. dakikasında defanstan gelen Sergen Piçinciol kafayla perdeyi açtı: 1-0. Çotanaklar'ın yıldız forveti 76 ve 81'de sahneye çıkarak Giresun'u zirveye çıkardı: 3-0. 31 yaşındaki Senegalli santrfor bu sezon ligde 7. golünü kaydetti. Geçen hafta liderliği Altay'a kaptıran Giresun 1 hafta sonra zirveye çıktı.