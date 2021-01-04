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Kral Çotanak!

Karadeniz ekibi, 1 hafta aranın ardından yeniden zirveye çıktı. Güçlü rakibini Sergen ve Balde’nin (2) golleriyle 3-0 yenen yeşil-beyazlılar, puanını 35 yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:08 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Kral Çotanak!

. Lig'de liderlik koltuğu bir kez daha el değiştirdi. Dün gündüz oynanan maçta , 'ya yenilince, ile Tuzla liderlik için sahaya çıktı. Son 5 maçını gol yemeden kazanarak ligde iddialı bir konuma gelen Çotanaklar, Tuzla'yı da yenerek yeniden zirveye kondu. İlk yarı golsüz sona ererken bombalar ikinci devrede patladı.

BALDE'NİN 7. GOLÜ
Maçın 62. dakikasında defanstan gelen kafayla perdeyi açtı: 1-0. Çotanaklar'ın yıldız forveti 76 ve 81'de sahneye çıkarak Giresun'u zirveye çıkardı: 3-0. 31 yaşındaki Senegalli santrfor bu sezon ligde 7. golünü kaydetti. Geçen hafta liderliği Altay'a kaptıran Giresun 1 hafta sonra zirveye çıktı.

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