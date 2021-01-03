Haberler TFF 1.Lig Samsunspor-Adanaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 21:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 21:24
Samsunspor-Adanaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

. Lig'de 17. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. 'nda oynanan mücadele, Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ve 90+7. dakikada attı. Adanaspr'un tek sayısını ise 62. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Samsunspor, 33 puanla 2. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 15 puanla 15. sırada yer buldu. Samsunspor, gelecek hafta 'ı konuk edecek. Adanaspor ise deplasmanına gidecek.

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