Bursa tam gaz

Timsah yürüyüşü sürüyor. Keçiören'i Emirhan'ın penaltısıyla geçen yeşil-beyazlı takım, son 5 maçta 4. galibiyetini elde etti.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:25Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 06:50
BURSASPOR, deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü'nü tek golle devirdi: 1-0. Maça hızlı başlayan mesafir ekip, 7. dakikada Emirhan Aydoğan'ın penaltısıyla öne geçti. Ev sahibinin beraberliği yakalama çabaları sonuç vermeyince Timsah, sahadan 3 puanla ayrıldı. Bursaspor böylece, oynadığı son 5 karşılaşmada 4. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Keçiörengücü son iki maçını kazanamadı.