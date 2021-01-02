Ümraniyespor Akhisarspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Ümraniyespor ile Akhisarspor, 17. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kritik maçı ev sahibi Ümraniye 2-1'lik skorla galip tamamladı.
İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golleri 9'da Batuhan Artarslan ile 83'te Moussa Sow kaydetti. Akigoların tek sayısı 68'de Musa Nizam'dan geldi.
İstanbul ekibinde galibiyet golünü kaydeden Sow, 66. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Ümraniyespor bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken, Akhisar ise 13 puanda kaldı.