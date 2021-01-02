Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor Akhisarspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 17. haftasında 'u konuk eden , zorlu karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilen maçta ekibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada kaydetti. Senegalli yıldız mücadelede bir de penaltı atışından yararlanamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:17
Ümraniyespor Akhisarspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen ile , 17. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kritik maçı ev sahibi 2-1'lik skorla galip tamamladı.

temsilcisine 3 puanı getiren golleri 9'da ile 83'te kaydetti. Akigoların tek sayısı 68'de 'dan geldi.

İstanbul ekibinde galibiyet golünü kaydeden , 66. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Ümraniyespor bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken, ise 13 puanda kaldı.

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