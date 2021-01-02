Hedef tutacak

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam 2020 yılının Samsunspor için sportif anlamda başarılı geçtiğini söyledi. Göreve 2019'da 2. Lig'deyken geldiğini hatırlatan Sağlam, "Büyük risk alarak işe başladık. Camianın kaos içinde, paydaşların birbirine karşı güven bunalımı olduğu ve tamamen umutların tükendiği bir dönemdi. Ondan sonra Allah'a şükür ki istediğimiz gibi geçti ve geriden gelip şampiyonluğa ulaştık" dedi. Koronavirüs ve sakatlıkların etkisiyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Sağlam, sezon sonunu işaret etti.



2.0 PUAN ORTALAMASI KOYDUK

İlk yarıdaki son maçta Adana'yı devirip 33 puana yükselmek istediklerini kaydeden Sağlam, "Lige başlarken son 10 yılın puan ortalamasını alarak hesap yaptık. Ligde 2.0 puan ortalaması alan takımların şampiyonluğa uzandığı, biraz daha alt puanı alan takımın ise Süper Lig'i garantilediği bir ortam yaşanıyor. Biz de 2 puan hesabı ile ilk devreyi 34 puanla kapatmayı planladık ama büyük şanssızlıklar yaşadık. Bu haftayı kayıpsız geçersek oyun anlamında olmasa da puan anlamında istediğimiz olacak" dedi.