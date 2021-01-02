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’da üç ayrılık

Üst üste 5 maç kazanarak liderliğe yükselen 'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Altay’da üç ayrılık
Üst üste 5 maç kazanarak liderliğe yükselen 'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Fildişi Sahilli golcü , şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Kaleci ve Belaruslu orta saha oyuncusu da Bandırma maçına çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başı geldiği Altay'da 15 maça çıkan Armand 2 gol kaydetti. 'den takıma katılan Burak 8 karşılaşmada 8 gol yerken, 4 maçta kalesini kapattı. Ocak 2019'dan beri Altay forması giyen, bu sezon 7 maça çıkan Putsila toplamda 47 karşılaşmada 5 gol attı.
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