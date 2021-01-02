Altay’da üç ayrılık

Üst üste 5 maç kazanarak liderliğe yükselen Altay'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:48Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Üst üste 5 maç kazanarak liderliğe yükselen Altay'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet, şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da Bandırma maçına çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başı geldiği Altay'da 15 maça çıkan Armand 2 gol kaydetti. Ümraniye'den takıma katılan Burak 8 karşılaşmada 8 gol yerken, 4 maçta kalesini kapattı. Ocak 2019'dan beri Altay forması giyen, bu sezon 7 maça çıkan Putsila toplamda 47 karşılaşmada 5 gol attı.