Ali’siz Bursa Ankara’da

Son 4 maçta 10 puan toplayan Bursaspor, 13.30'da Keçiörengücü'ne konuk oluyor.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:53Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Son 4 maçta 10 puan toplayan Bursaspor, 13.30'da Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Timsah'ın en golcüsü (9) Ali Akman, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlılarda Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak ise kart sınırında. 5 isim kart görürse Adana Demir maçında olmayacak. Ev sahibinde ise cezalı ve sakat futbolcu yok.