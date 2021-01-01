Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: 2020’den puansal olarak istediğimizi aldık

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, devreyi 3 Ocak'ta oynayacağı Adanaspor maçıyla tamamlayacak. Geride kalan 16 haftada 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, son maçı da kazanırsa 33 puan ile 2. yarıya girecek. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 2020 yılını sportif açıdan değerlendirdi.

"OYUN KALİTESİ ANLAMINDA İSTEDİĞİMİZ OLMASA DA PUANSAL OLARAK İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Adanaspor maçını kazandıkları taktirde ligin ilk yarısını puansal olarak iyi bitireceklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Sezon başı bir hesap yapmıştık. Son 10 yıla baktığınız zaman 2 puan ortalamasını tutturan takımın TFF 1. Lig'i şampiyon bitirdiği, onun biraz daha altının da Süper Lig'e çıkmayı garantilediği bir lig ortamı yaşandı. İlk devreyi 33 puan ile bitirirsek, bizi Süper Lig'e taşıyacak grubun içerisinde olacağız diye bir beklentimiz vardı. Çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Çok önemli oyuncularımız neredeyse devrenin tamamında görev alamadı. Pandemi sürecinde oyunculardan faydalanama anlamında en fazla etkilenen takım olduk. Devrenin son maçını iyi geçersek, oyun kalitesi anlamında çok istediğimiz olmasa da puansal anlamda istediğimizi aldığımız bir ilk yarıyı tamamlamış olacağız. 2020'nin ilk bölümünde 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarak o bölümü istediğimiz gibi tamamlamışken, 2021'e sarkacak devrenin son maçı ile beraber de kazandığımız taktirde bu bölümün de bizim için bence bu kadar yaşanan sıkıntı ve olumsuzluğa rağmen puansal olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

"ADANASPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

2020 yılında yaşananlara da değinen Sağlam, "2020 sportif anlamda çok güzel geçti. 2019'da işe başladım. Büyük risklerle bu göreve geldik. Camianın tamamen kaos içerisinde olduğu, kavgaların, anlaşmazlıkların, paydaşların birbirlerine karşı güven bunalımı yaşadığı, umutların tamamen kaybolduğu ve insanların kara kara düşündüğü bir ortamda göreve başladık. 19 Kasım'da doğum günümde Samsunspor'da göreve başladım. Ondan sonrası da istediğimiz gibi geçti. O kadar geriden gelip, Manisa FK gibi çok güçlü bir takımı geçmiş olmak hepimizi çok mutlu etti. Sonrasında büyük umutlarla başladığımız fakat olaya başlarken de beklentilerimizin gerisinde kaldığımız sakatlıklarla, salgının üzerinde oluşturduğu olumsuz etki ile maalesef çok büyük sıkıntılar yaşadığımız bir sezon girişi oldu. 2020'nin son bölümünde Allah'ımıza şükürler olsun ki bu son birkaç maçı kayıpsız geçerek, işi biraz toparladık. Yine şampiyonluk potasındaki üst gruba dahil ettik kendimizi. İnşallah 2021'in ilk, birinci devrenin son maçı olan Adanaspor maçını kazanmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

