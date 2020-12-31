Lider Altay!

TFF 1. Lig'de liderlik maçını Altay kazandı... Siyah-beyazlılar Tuzla deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle galip gelmeyi başardı. Maçtan dakikalar şöyle: 14'te Kadir'in şutu üstten çıktı. 37'de Ahmet uzaktan sert vurdu, Cihan zor çıkardı. 46'da Thuram'ın volesini savunma uzaklaştırdı. 54'te Erhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 68'de Yasin'in şutu kornere gitti.
PAİXAO KAÇIRDI
75'TE Ziya rakibinden sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Paixao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 84'te Thiam'ın uzaktan vuruşunda Philipp'in müdahale etti top direkten kornere çıktı. 86'da soldan kullanılan korner atışında kale sahası önünde rakibinden önce topa dokunan Berkay, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi: 0-1.